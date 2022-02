Beni confiscati, a Quarto il via libera per Villa Mehari

Beni confiscati alla camorra, a Quarto firmato l'atto di aggiudicazione per la gestione decennale di Villa Mehari-Casa della Legalità e delle associazioni.

«Dopo i controlli previsti per legge, abbiamo firmato questa mattina l'atto di aggiudicazione definitiva Villa Mehari-Casa della Legalità e delle associazioni: villa con piscina e giardino confiscata alla camorra - dice il sindaco Antonio Sabino - È un altro importante atto concreto nel programma di recupero per fini sociali dei numerosi beni confiscati che abbiamo acquisito. A giorni - aggiunge il primo cittadino - ci sarà anche la cerimonia ufficiale con la firma del contratto di concessione e la consegna delle chiavi per l'avvio ufficiale delle tante attività socio-culturali previste».