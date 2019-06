«No agli sgomberi di case popolari», la protesta delle donne in tribunale nel Napoletano

Stamattina, una ventina di donne hanno deciso di protestare all'esterno del tribunale di Torre Annunziata con uno striscione "No agli sgomberi, chi toglie casa toglie vita".

"Chiediamo solo lo stesso trattamento che hanno avuto altre famiglie - spiegano le donne del Piano Napoli - che hanno ottenuto fino a sei mesi di proroga per lasciare gli appartamenti. Abbiamo la residenza da 8-10 anni in queste case e paghiamo regolarmente il pigione al Comune di Boscoreale".

Giovedì 27 Giugno 2019, 10:35

Boscoreale. "Perché non ci viene concessa una proroga più lunga? Abbiamo sbagliato, vogliamo andare via, ma ci serve tempo per trovare un'altra casa". Hanno tutte uno sfratto esecutivo, le dieci famiglie che avrebbero occupato abusivamente gli alloggi popolari al Piano Napoli di via Settetermini a Boscoreale.