Coronavirus in costiera sorrentina: cluster a Massa Lubrense, quattro nuovi positivi

Torna l'apprensione da Covid-19. Quattro i casi registrati nelle ultime ore a Massa Lubrense. «Mi sono appena arrivate dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl le risultanze di quattro tamponi effettuati nei giorni scorsi - scrive il sindaco Lorenzo Balducelli sul suo profilo fb - Purtroppo sono positivi. Si tratta di quattro persone tutte asintomatiche che sono già in quarantena. Si stanno effettuando i controlli dei contatti e già da domani verranno effettuati nuovi tamponi. Manteniamo la calma. Il caldo e il senso di rilassatezza generale hanno indotto molti a sottovalutare le regole. Sfortunatamente dobbiamo convivere con il virus, ma dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità e grande attenzione ai nostri comportamenti. Purtroppo non è ancora finita. Faremo il possibile insieme alla nostra Asl per circoscrivere il problema, ma abbiamo bisogno della collaborazione responsabile di tutti».

Ultimo aggiornamento: 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA