Covid a Napoli, Nennella ai Quartieri Spagnoli chiude: «Positivi due dipendenti»

Nennella chiude per Covid. Ha dato la notizia attraverso facebook il proprietario Ciro Vitiello: la trattoria Nennella ai Quartieri Spagnoli chiude perchè sono stati trovati due dipendenti positivi al Coronovirus. Domani tamponi per tutti e sanificazione come d'obbligo.

Nella diretta social con Ciro tutti i dipendenti all'esterno del locale: «Con responsabilità, buon senso e un po' di paura mi sono usciti due dipendenti positivi al Coronavirus. Chiudo per il bene delle nostre famiglie e dei clienti», ha detto nella diretta facebook Ciro. «La salute di tutti noi è più importante del lavoro. Ce ne andiamo a casa, vi saluto con tutti i miei dipendenti. A presto».



