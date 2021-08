Coronavirus a Napoli, l'ospedale Cotugno è pieno di pazienti: slitta il piano Cardarelli Covid free

Il Cardarelli ha bisogno di posti letto in cui ricoverare i pazienti Covid o sospetti tali che giungono da alcuni giorni più numerosi al pronto soccorso. L’ospedale è collegato con il Cotugno a sua volta dotato di una accettazione di urgenza ma le corsie del polo infettivologico collinare sono piene. Ieri la direzione del Cardarelli ha chiesto aiuto alla direzione sanitaria del Cotugno per liberare una decina di unità di degenza in cui...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati