Maxi operazione antiabusivismo questa mattina a Scampia. Quattro baracche sono state individuate ed abbattute dagli uomini diretti dal capitano Ciro Colimoro, all’interno dell’area del “lotto G”. Piccoli bunker dell’illegalità trasformati, soprattutto in quest’ultimo periodo, in sale clandestine per il gioco d’azzardo e per la vendita illegale di alimenti.



«Le cose stanno cambiando - afferma il vicepresidente dell’VIII Municipalità Salvatore Passaro - e luoghi del genere non possono più essere tollerati. Alcune di queste baracche erano già sottoposte a sequestro e questo rende tutto ancora più grave. Siamo però felici che i cittadini siano al nostro fianco».

Proprio gli abitanti del quartiere infatti, hanno segnalato alle forze di polizia questi luoghi. Piccole sale scommesse mai attive come in questo periodo.

«Siamo felici - conclude Passaro - che proprio dagli abitanti del quartiere sia arrivato questo aiuto. Il ripristino della legalità parte prima di tutto da chi vive la zona ed oggi constatiamo con gioia, una nuova fiducia verso le istituzioni».

