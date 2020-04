Coronavirus Napoli, extracomunitari al Vasto tra assembramenti e partite di calcetto

A Napoli, dalle parti di piazza Garibaldi, le misure di "allentamento" del duro regime di distanziamento sociale sembrano essere già cosa fatta ancor prima dell'annuncio del premier Conte. Ne sanno qualcosa a porta Nolana dove oggi pomeriggio, a causa del fisiologico rilassamento del controllo da parte delle forze dell'ordine, gruppi di nordafricani si intrattenevano in strada conversando tranquillamente tra di loro. Un problema, quello degli assembramenti negli orari serali e nei fine settimana, che i residenti hanno denunciato più volte nel corso della quarantena. Durante la settimana gli uomini della polizia municipale guidati da Maurizio Zobel riescono a "tenere in pugno" il territorio. Ma quando i caschi bianchi si allontanano si riprecipita nella solita - e pericolosa - quotidianità.

«Stiamo denunciando questa situazione da settimane - ha spiegato Adele Mazzella, residente del quartiere - ma senza ottenere alcun risultato se non qualche breve intervento spot. Adesso vorrei chiedere al presidente De Luca che fine hanno fatto i lanciafiamme. I cittadini italiani vengono controllati tutti i giorni, purtroppo non si può dire la stessa cosa per gli stranieri che sembrano liberi di fare quello che gli pare mentre noi siamo costretti a restare in casa».



Paradosso a piazza Principe Umberto. Nonostante le misure di contenimento, infatti, oggi un gruppo di extracomunitari, approfittando del bellissimo pomeriggio primaverile, ha addirittura improvvisato una partita di calcetto. Tranquillità e calma nel quartiere Vasto, ma solo nelle ore mattutine. Stamattina, infatti, il quartiere era pressoché deserto mentre, nel pomeriggio, le strade hanno cominciato a popolarsi di extracomunitari.