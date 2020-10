Nello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco sei lavoratori sono risultati positivi al Covid. Due le tute blu del reparto stampaggio ed altrettante in quello montaggio dello stabilimento, positive al Coronavirus, mentre gli altri due lavoratori sono dei reparti plastica e lastratura.

La notizia è stata resa nota dalle Rsa dello stabilimento, che hanno avvertito i lavoratori delle misure messe in campo dall'azienda per la sanificazione degli ambienti e per verificare i contatti diretti degli operai positivi, e finora sono quattro le tute blu poste in quarantena cautelativa. Dei lavoratori positivi, uno risulta assente dalla fabbrica dal 1 ottobre, un altro dal 2, quelli del reparto stampaggio erano assenti dal 6 e dal 9 ottobre, mentre gli ultimi due hanno effettuato l'ultimo giorno di lavoro il 12 ed il 13 ottobre.

Ultimo aggiornamento: 18:38

