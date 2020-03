Torre Annunziata, 38enne trovato morto in casa: disposti autopsia e tampone per Coronavirus

Trovato morto in casa: disposti autopsia e screening anti coronavirus. Nella serata di ieri, il corpo senza vita di un 38enne è stato ritrovato dai parenti nel suo appartamento a Torre Annunziata.

Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini agli ordini del dirigente Claudio De Salvo. Non dovrebbe trattarsi di morte violenta e l'ipotesi più probabile è che il 38enne sia morto per, visto che la vittima era ritenuta tossicodipendente abituale.

La Procura di Torre Annunziata ha disposto l'autopsia e, in accordo con l'Asl, anche il tampone per capire se possa trattarsi di un decesso legato al virus Covid-19, anche se per gli investigatori contatti con possibili infetti sono da escludere.