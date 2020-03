LEGGI ANCHE

VOLLA. Il sindacoha da poco annunciato - anche attraverso un breve video sul social media, fb - che vi è un primo caso di contagio da Covid-19, mentre su un altro cittadino sono in corso accertamenti sanitari.Si tratta di una donna di 53 anni, la donna si trova in isolamento presso la propria abitazione. Buone le condizioni: «Attualmente - fa sapere il sindaco - la donna non presenta febbre».«L'Asl - prosegue Di Marzo - ha già avviato tutte le procedure sanitarie per assicurare fin da subito la quarantena delle persone che possano aver avuto contatti diretti. Anche l'amministrazione comunale ha attivato le procedure per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti presso l'abitazione di questa persona».La donna attualmente risultata positiva al test, nei giorni scorsi avrebbe auto contatti con altri familiari già positivi al test del Covid-19.Resta, infine, l'invito del sindaco a mantenere la calma in quanto la donna era già monitorata dalla Asl, e a non chiedere l'identità della persona.