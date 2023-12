Covid a Napoli, è allarme contagi: «150 positivi al giorno»

«La Regione Campania non ha mai abbassato la guardia sul Covid, abbiamo sempre detto che il Covid è ancora presente tra noi. I dati degli ultimi periodi che si sommano anche all'epidemia influenzale, quella stagionale sostanzialmente, ci stanno incominciando a far vedere un numero che ormai supera i 150 al giorno sulla città di Napoli, abbiamo messo uno zero vicino quindi abbiamo fatto uno scatto avanti come ordine di grandezza, dai 250 positivi al Covid che avevamo contemporaneamente sulla città di Napoli oggi siamo passati a 1.200». Lo ha detto Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 Centro a margine del convegno sull'Alzheimer in corso a Napoli.

«Quindi stiamo attenti, non siamo preoccupati perché vediamo ancora che i ricoveri ospedalieri restano al di sotto delle 10 unità al giorno, quindi questo è molto importante - ha sottolineato - ma noi invitiamo sempre la popolazione a non dimenticare quello che il Covid ci ha insegnato, cioè l'azione non farmacologica.

Magari anche le mascherine di nuovo nei luoghi affollati, il lavaggio delle mani, il distanziamento fisico quando è possibile e soprattutto quando ci sono persone che magari hanno dei sintomi simil influenzali di fare un tampone per capire se si è positivi al Covid. Oggi il Covid si gestisce, si governa, anche con il farmaco, però bisogna stare attenti perché il pericolo è sempre dietro l'angolo non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo essere forti di quell'esperienza che all'improvviso ci ha colpito».