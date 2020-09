Covid, ancora boom di casi a Marano: altri tre positivi. La protezione civile invita i commercianti a dotarsi di termoscanner

Ancora boom di casi da Coronavirus nel comune di Marano. Da giorni si susseguono bollettini da parte dell'Autorità sanitaria locale, che oggi ha segnalato altri tre casi. Nel giro di poco più di due settimane sono state trentacinque le persone che hanno contratto il virus, di cui quattro guariti proprio nelle ultime ore. Quasi tutti sono in buone condizioni e in quaratena domiciliare. A Marano, intanto, la Protezione civile ha lanciato un appello ai commercianti, invitandoli a dotarsi di termoscanner per la misurazione della temperatura dei clienti. Da domani, archiviata la fase della tolleranza, si prevedono controlli più rigidi e multe salate per i trasgressori. © RIPRODUZIONE RISERVATA