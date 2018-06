Sabato 9 Giugno 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 17:02

La Corte dei conti ha condannato, anche in appello, dieci ex amministratori del Comune di Marano per i fondi di produttività assegnati – senza la necessaria valutazione del lavoro svolto e quindi in modo indiscriminato – al personale comunale. I fatti risalgono al biennio 2008/2009.Sono stati condannati al pagamento di 16 mila 620 euro l’ex sindaco Salvatore Perrotta e l’ex segretario generale Aldo Ferrara. Dovranno versare, invece, 6 mila e 200 euro gli ex assessori Biagio Sgariglia, Massimo Nuvoletti, Mario Mele, Antonio Di Guida, Maria Gentile, Alberto Nasti e Marcello Scuteri. Prosciolti dalle accuse il dirigente Luigi De Biase e gli ex assessori Francesco Vallefuoco, Vincenzo Passariello e l'ex funzionario Giovanni Cirillo.