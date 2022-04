«Napoletani, venite a donare il sangue»: De Giovanni testimonial in piazza Plebiscito

«I napoletani hanno un grande cuore e sicuramente non possono tirarsi indietro. Dopo due anni di pandemia c'è stato purtroppo un calo delle donazioni di sangue, questa mattina sono venuto in piazza del Plebiscito per donare come faccio da anni». Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha fatto da testimonial - non di eccezione perché è sua abitudine donare il sangue - per “Donatori Nati", l'associazione di cui fanno parte anche gli agenti di polizia e che si occupano di sensibilizzare i cittadini alla raccolta del sangue per i pazienti che ne hanno bisogno negli ospedali.

De Giovanni ha fatto la sua donazione in una stazione mobile in piazza del Plebiscito facendo appello al senso di solidarietà dei napoletani. «In un periodo in cui - ha detto lo scrittore - abbiamo ancor più compreso l'importanza della salute, è fondamentale donare sia come atto di generosità verso chi ha necessità, ma anche verso se stessi perché in questo modo si possono fare gratuitamente anche le analisi del sangue». Il laboratorio mobile della polizia e di “Donatori nati” sarà in vari punti della città anche nei prossimi giorni: via Medina, piazza Garibaldi, ma anche Pozzuoli.