Problemi alla linea aerea: sospesa la circolazione ferroviaria su una tratta della Circumvesuviana.

A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra l'altro le linee vesuviane, che in una nota comunica come «a causa di motivi legati alla linea aerea non dipendenti da Eav, tra le stazioni di San Giuseppe ed Ottaviano la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta».