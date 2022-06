Erasmus, da Capri all'Estonia: un network di piccole isole a confronto

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Gemito di Anacapri che partecipano al progetto Erasmus “Small schools make citizens grow” KA229, pianificato prima della pandemia e promotore di scambi culturali tra scuole diverse attraverso la tecnologia sono tornati dalla trasferta in Estonia. Un'esperienza che ha messo insieme la voglia di viaggiare, di conoscere altre culture, di interpretare diversamente il proprio lavoro e di sviluppare nuove abilità. Dal 21 al 28 maggio, i rappresentanti dell’Istituto Anacaprese, infatti, sono partiti per la seconda mobilità prevista in progetto, stavolta verso l’isola di Saaremaa in Estonia. Ad unirsi alla spedizione, questa volta ci sono stati anche quattro studenti selezionati tra le classi della Secondaria di I grado. Il tema è stato il Lipdub, una forma del tutto originale per raccontare, attraverso un video, ambienti o un evento. Ragazzi e insegnanti di diverse nazionalità hanno quindi collaborato, talvolta scambiandosi i ruoli, alla realizzazione di cortometraggi musicali. Si sono sfidati in giochi sportivi e didattici, hanno condiviso tradizioni, racconti popolari e ovviamente cibo portato per l’occasione dal proprio Paese di origine. Il progetto Erasmus che vede l’istituto anacaprese come capofila ha messo insieme un network tra piccole isole europee per un confronto delle criticità, ma anche di quanto c’è di positivo nelle realtà insulari.

“La speranza - dichiara la Dirigente Scolastica dell’I.C Gemito, Rossella Ingenito - è quella che i nostri giovani si sentano sempre più partecipi di una comunità pacifica, rispettosa e collaborativa, pur nelle rispettive differenze culturali.”