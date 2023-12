Errico Porzio, furto nella pizzeria di Soccavo: il ladro via con 7 euro

Tragicomico furto questa notte nella pizzeria di Errico Porzio nel quartiere di Soccavo. Come ha denunciato lo stesso famoso pizzaiolo, infatti, un incauto ladro - che Porzio ha ribattezzato Lupin - poco prima delle 5 del mattino dopo aver ripetutamente colpito la porta d'ingresso con un pesante mattone di pietra si è introdotto all'interno del locale alla ricerca dell'incasso della giornata. Il temerario malvivente, però, non aveva fatto i conti con la tradizionale abitudine di tutti i commercianti del mondo: l'incasso della giornata, infatti, non viene mai lasciato all'interno del locale durante la notte e all'interno della casa, di solito, non vengono lasciati che pochi spiccioli.

E così è avvenuto anche per la pizzeria di Porzio, una delle più frequentate della città. In un video pubblicato sui social, dove il pizzaiolo prende in giro il ladro, è stato comunicato ufficialmente il bottino del raid: 7 euro.

Una refurtiva così misera che si è trasformata in un vero e proprio assist per Errico Porzio che, da vera star dei social, non si è lasciato sfuggire l'occasione, sfoggiando e riadattando per l'occasione il suo motto più famoso.

«Al di là dei sette euro che veramente hai rubato - recita Porzio nel video-messaggio dedicato al ladro - hai fatto più danni che altro. E ti volevo dire semplicemente una cosa: poichè hai rubato solo sette euro, se passi in giornata te ne do altri tre per apparare il dieci euro. Perchè pure 'o mariuolo s'adda sapè fa».

Un modo goliardico, quello del pizzaiolo, per stemperare la tensione e che in brevissimo ha fatto il giro dei social, in particolare di TikTok, dove Porzio ha migliaia di followers. Lo stesso pizzaiolo circa due anni fa era stato vittima di alcuni rubagalline che si erano introdotti all'interno del suo locale vomerese, portando via pochi spiccioli e lasciandosi dietro alcune centinaia di euro di danni. La quasi felice conclusione della vicenda di Soccavo, con un danno tutto sommato contenuto e riparabile con un paio di ore di lavoro non deve far ignorare l'ennesimo campanello d'allarme che risuona in città. Nel periodo natalizio i reati predatori aumentano e non sempre le forze dell'ordine riescono a tener testa ad un esercito di disperati pronti a rischiare la vita - il ladro di Soccavo, come ha ammesso lo stesso Porzio, ha seriamente rischiato di ferirsi con i vetri appuntiti - per poche decine di euro.