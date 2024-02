Faida Mazzarella-Rinaldi, round per il boss

Un round decisamente a favore del boss Ciro Rinaldi. E' stato il Tribunale del Riesame di Napoli ad accogliere la richiesta di revoca della misura cautelare sostenuta dal penalista napoletano Salvatore Impradice, nel corso di un'inchiesta legata a un omicidio consumato a febbraio del 2016, vale a dire il delitto di Francesco Esposito. La misura cautelare è stata confermata dal Riesame per gli altri indagati, mentre Rinaldi resta detenuto per altre vicende omicidiarie: tra queste, il duplice omicidio Colonna-Cepparulo, consumato a Ponticelli nel corso di una delle fasi della faida di rione Sanità. Ciro Colonna - giusto ribadirlo - era estraneo alla camorra e fu ucciso per errore sotto casa, nel corso dell'agguato a carico di Cepparulo.

