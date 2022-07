Roghi e rifiuti nel fiordo di Crapolla: «Denunceremo i responsabili»

Ieri mattina gli operatori dell'Area marina protetta di Punta Campanella, insieme al personale addetto alla raccolta dei rifiuti di Terra delle Sirene spa, al Comune di Massa Lubrense ed ai volontari dell’associazione «Torca Crapolla», hanno rimosso i rifiuti presenti sulla suggestiva spiaggia del fiordo di Crapolla, a seguito dei roghi accesi la sera del 29 giugno scorso, giorno di San Pietro.

«È la terza pulizia che effettuiamo in quel sito nelle ultime due settimane - sottolineano i responsabili del parco di Punta Campanella - Sono stati accolti residui di cibo, come gusci di cozze, plastica, e addirittura alcune bombole di gas».

Una situazione che i vertitici dell'Amp non sono più disposti ad accettare: «Scempi ed episodi del genere non possono più essere tollerati e nel caso fossero identificati, i responsabili sarebbero denunciati e perseguiti – affermano i vertici del Parco in una nota – Crapolla è un gioiello, un fiordo ricco di storia e natura che va assolutamente salvaguardato e vigileremo affinché non ci siano alterazioni del territorio. Ci aspettiamo anche un atteggiamento più attento e rispettoso da parte dei proprietari dei monazeni presenti sul sito».