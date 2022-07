Giugliano, 30 mila litri d'acqua per scongiurare la chiusura dell'ospedale. L'intervento di Sma Campania

Trentamila litri d'acqua per scongiurare la chiusura dell'ospedale San Giuliano di Giugliano: è quanto messo in campo ieri da Sma Campania, partecipata della Regione che collabora con la Protezione civile. L'esaurimento dell'acqua avrebbe portato allo stop dell'apertura del pronto soccorso e di diversi reparti ospedalieri.

"Siamo soddisfatti - spiegano i vertici di Sma - del lavoro fatto e di quello che Sma compie quotidianamente sul territorio regionale. In soli trenta minuti la prima autobotte era già in ospedale per scongiurare il pericolo di interruzione del servizio ospedaliero; la velocità di azione e la celerità di intervento in emergenze come queste, così come facciamo per l'antincendio boschivo, sono di fondamentale importanza".