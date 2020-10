Covid in Costiera sorrentina, i sindaci chiudono i parchi e sospendono i mercati rionali

Arrivano le ordinanze annunciate dai sindaci della Costiera sorrentina per ridurre gli assembramenti ed i conseguenti rischi di contagio da Covid-19. Provvedimenti motivati con l'incremento dei casi di coronavirus nella zona tra Vico Equense e Massa Lubrense, arrivati a sfiorare quota 120, quasi il doppio del picco toccato durante il lockdown. A preoccupare è anche la diffusione del virus tra i giovanissimi. Pertanto, nel momento in cui i sindaci hanno stabilito di non chiudere le scuole, allo stesso tempo hanno deciso di imporre una stretta a quelle attività ritenute non essenziali per la vita dei cittadini. E così viene imposta «la chiusura di tutte le attività sportive non agonistiche espletate in strutture pubbliche, la chiusura di parchi e parchi giochi, la chiusura di centri anziani ed oratori, con decorrenza dalla data odierna». Allo stesso tempo scatta «la sospensione dell’espletamento del mercato settimanale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA