Il Covid fa un'altra vittima a Marano: è la tredicesima

Ancora una vittima da Covid-19 nel comune di Marano. L'uomo, deceduto in ospedale, aveva 57 anni. I funerali si terranno domani nel cimitero di via Vallesana. Sale a tredici, dunque, il numero delle vittime dall'inizio della pandemia. Ad oggi sono poco più di mille i residenti attualmente positivi al Coronavirus, così come riportato nei bollettini emanati quotidinamente dalla Protezione civile locale e dal comando dei vigili urbani. Nelle ultime settimane, tuttavia, il numero dei guariti è cresciuto a dismisura, con una media di oltre venti guariti al giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA