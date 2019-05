Giovedì 30 Maggio 2019, 10:52

Diciassette extracomunitari bengalesi stipati in pochi metri quadri. A sorprenderli la polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano nel corso dell’ennesimo blitz contro il sovraffollamento degli appartamenti. Lo scorso anno il sindaco leghista, Vincenzo Catapano, ha emanato un’apposita ordinanza per fronteggiare il grosso afflusso di bengalesi nella cittadina. I caschi bianchi, guidati dal comandante Ruggiero Rosati e dal capitano, Roberto Avino, si sono introdotti, all’alba, in una palazzina di via Ammendola, a pochissimi passi dal centro, bloccando gli extracomunitari nel sonno. La posizione degli extracomunitari è ora al vaglio dell’ufficio stranieri questura di Napoli che ha già individuato diversi clandestini. Multe salate anche per i proprietari degli immobili.