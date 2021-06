Incidente a Licola: auto esce di strada e si ribalta più volte, un morto e un ferito

Tragedia nella notte a Licola dove un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale. Inutili sono stati i tentativi da parte dei soccorritori: per Carlo Postiglione, 43 anni, residente a Licola mare non c’è stato nulla da fare. L’uomo era alla guida di una Fiat Punto in compagnia di un giovane extracomunitario. Erano le 3.30 circa quando i due stavano percorrendo via Madonna del Pantano, da Varcaturo in direzione Licola borgo quando, improvvisamente, la loro auto è uscita di strada ribaltandosi più volte. Per estrarre i due dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere il tetto dell’auto. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del ristorante davanti al quale l’auto ha terminato la violenta carambola.

Diverse le ipotesi, non si escludono l’alta velocità o una distrazione, risultata fatale, tra le cause alla base del drammatico incidente. Come non si esclude la presenza di un’eventuale seconda auto sulla scena dell’incidente. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118. Inutili i tentativi per rianimare il 43enne, morto quasi sul colpo. La salma è stata sequestrata dal pm di turno che ha disposto l’autopsia. Il passeggero che era in macchina con lui è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.