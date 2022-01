Incidente bus a Capri, sei persone indagate: omicidio stradale tra i reati ipotizzati

Sono sei gli avvisi di garanzia, in vista di un incidente probatorio, per la morte del conducente di bus precipitato da una strada in salita la scorsa estate a Capri.

Si tratta del titolare dell’azienda di trasporti, del medico aziendale, ma anche di quattro responsabili della gestione di strade e staccionate per l’area metropolitana, al termine delle indagini dei pm De Marco e Tittaferrante, sotto il coordinamento dell’aggiunto Di Monte.

Inchiesta per disastro colposo, si cerca una risposta alla morte di Emanuele Melillo, che provó in ogni modo a evitare che il bus precipitasse dalla strada su uno stabilimento balneare.