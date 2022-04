Incidente sulla statale sorrentina, morto motociclista

Tragico incidente lungo la strada statale sorrentina: giovane motociclista perde la vita. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, in località Pozzano a Castellammare di Stabia, dove un centauro ha perso la vita nelle curve che portano ai lidi balneari stabiesi.

Sul posto sono in corso i rilievi della polizia municipale di Castellammare di Stabia per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è escluso che il motociclista abbia perso il controllo della moto, cadendo rovinosamente a terra. Un'altra persona è rimasta ferita.