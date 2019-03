Ischia e la Germania, amicizia secolare: il calendario dell'Arma in lingua tedesca in dono all'Ambasciata

Domenica 31 Marzo 2019, 12:52

Una edizione speciale in lingua tedesca del calendario 2019 dell'Arma dei Carabinieri. È questro l'omaggio che il comando della Compagnia di Ischia ha voluto consegnare al segretario per gli affari culturali dell'Ambasciata di Germania in Italia, Alexander Grossklags. L'omaggio è avvenuto al termine dell'evento organizzato con il patrocinio della presidenza del Parlamento Europeo e del Comune di Forio, che ha celebrato gli storici rapporti culturali e turistici che da sempre intercorrono tra l'isola Verde e la Germania, nel nome della contessa Marion Von Doenhoff, scrittrice, partigiana antinazista, grande amica di personaggi di caratura mondiale come Wilkly Brandt, Nelson Mandela, Henry Kissinger, Ghandi, Mickaijl Gorbatchov e redattore capo dell'autorevole Die Zeit, nonchè grande amica dell'isola d'Ischia, dove acquistò casa nelo popolare quartiere del Cierco a Forio.L'omaggio dell'Arma all'Ambasciata tedesca è stato voluto dal capitano Angelo Pio Mitrione, che nel suo precedente incarico a Roma, ha avuto una stretta collaborazione con l'addetto militare della legazione tedesca, nell'ambito della cooperazione europea di contrasto alle attività criminali e mafiose.