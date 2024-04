Klm, Napoli-Amsterdam: cinque anni del volo

Festa in casa Klm-Air France-Delta per i cinque anni del volo Klm Napoli-Amsterdam con un evento al quale hanno partecipato dirigenti delle tre compagnie, della comunita aeroportuale campana e l'assessore al Turismo di Napoli, Teresa Armato e oltre 100 soci del programma Flying Blue.

«Essere a Napoli è, per noi, come essere in famiglia. Questa città ricopre un’importanza storica per il nostro gruppo e siamo estremamente felici che Napoli svolga un ruolo attivo nelle attività che svogliamo in Italia. Il progetto “Adotta una ciclabile” di KLM ha preso il via qui, e oggi celebriamo la fine dei lavori nel primo tratto coinvolto, e il successo della tratta Napoli-Amsterdam, di cui festiggiamo il 5° anniversario, sono tutti elementi chiave che ci spingono a continuare un percorso di crescita insieme alla città e ai suoi cittadini, che non hanno mai fatto mancare un profondo senso di affetto per il nostro gruppo» ha detto Eléonore Tramus, General Manager per l’Italia di Air France-KLM.

Dal prossimo 25 maggio - è stato ricordato - Delta avvierà il volo giornaliero diretto da Napoli per New York JFK.

L'occasione è stata utile anche per fare il punto del tratto Via Agnano-Viale Kennedy che rientra nel progetto di Klm “Adotta una ciclabile”, nato in collaborazione con PisteCiclabili.com, per favorire uno stile di vita più sano ed incentivare una mobilità urbana più sostenibile, grazie alla copertura dei costi di manutenzione di determinate piste ciclabili presenti nei comuni italiani.

I lavori sono iniziati a dicembre con una simbolica pennellata di colore blu KLM sulla pista!