Napoli: niente manutenzione del verde, il quartiere San Lorenzo ridotto a giungla urbana

Il tema della mancata manutenzione del verde pubblico ritorna ad essere un problema in città. Nelgli alberi ormai da diversi mesi non ricevono adeguata manutenzione e il risultato delle mancate potature comincia a preoccupare non poco i cittadini.somigliano a delle vere e proprie giungle urbane dove gli alberi crescono rigogliosi fino ad arrivare a coprire quasi del tutto i pali della pubblica illuminazione e la segnaletica stradale.Tantissime le denunce che arrivano dal corso Garibaldi, la principale via dello shopping del quartiere. In moltissimi casi gli alberi hanno letteralmente invaso gli appartamenti ai primi piani, costringendo i residenti a "provvedere" autonomamente - e illegalmente - all'alleggerimento delle chiome. Non di rado, infatti, l'invasione di rami e foglie è accompagnata da invasioni di insetti e ratti.I residenti del quartiere hanno fatto sentire più volte la loro voce. Inutilmente. Il personale addetto alla cura del verde orizzontale e verticale è scarso, gli interventi da realizzare sono tanti e le risorse non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze. «Questa situazione è assurda - denuncia il presidente dell'associazione Vivere il Quartiere Enrico Cella - sono mesi che denunciamo la mancata potatura degli alberi e la necessità di alleggerire le chiome per evitare di creare pericoli e disagi per i residenti. In zone come corso Garibaldi o piazza Poderico i rami entrano fin dentro le case, portandosi dietro insetti, blatte e topi. I cittadini sono esasperati da questa situazione e in molti casi provvedono con soluzioni fai da te. Una cosa - prosegue Cella - che dovrebbe essere evitata in ogni modo. Il quartiere San Lorenzo è uno dei più importanti della città, non riusciamo a spiegarci così tanta disattenzione nei confronti del verde. Non si può trascurare che in moltissimi casi gli alberi coprono quasi completamente i segnali stradali contribuendo, a nostro avviso, a procurare incidenti stradali. Da anni non si fa niente per quanto riguarda il verde - prosegue ancora Cella - basti pensare che gli ultimi interventi di un certo rilievo sono stati realizzati durante la presidenza Coppola. Per il resto il Comune e la Municipalità si sono limitati a pochi interventi spot che non riescono ad arginare il fenomeno».Un vero e proprio giallo, inoltre, ruota attorno all'ex cimitero degli inglesi, uno dei più importanti polmoni verdi del territorio. Da diversi mesi il parco è chiuso al pubblico e sui cancelli campeggia un cartello che indica non meglio precisati lavori di messa in sicurezza da realizzare. Operai, però, non se ne sono visti e così l'ex cimitero - messo in sicurezza più volte ma mai definitivamente "recuperato" - si sta lentamente ed inesorabilmente trasformando in una giungla.