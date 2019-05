Giovedì 23 Maggio 2019, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 20:39

Raid alla scuola "Moscati-Maglione" di via Pelella a Casoria: rubati sei computer. I ladri, che hanno agito indisturbati durante la notte, hanno forzato anche la cassettiera del distributore di bevande per rubare le monete contenute all'interno. Non è la prima volta che la scuola, che si trova in un'area periferica, viene visitata dai ladri. "La vicenda si commenta da sola - afferma con grande amarezza la dirigente scolastica, Antonella Barreca - chi sa, deve parlare. E' stato un lavoro pulito. Chi ha rubato ha arrecato un grave danno non alla scuola ma al figlio, al fratello, al nipote, all'amico. In questo territorio abbandonato e martoriato rubare sei computer significa negare opportunità di studio e di sperimentazione ai ragazzi. E' stata un'azione delinquenziale poco redditizia sul piano economico ma assai dannosa sul piano didattico e formativo". Senso di impotenza e rabbia per la comunità scolastica mentre indagano le forze dell'ordine nel tentativo di risalire ad autori ed eventuali mandanti.