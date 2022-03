Doppietta al Lotto tra Napoli e provincia: in città, riporta agipronews, è stato centrato un terno secco (9-12-50 sulla ruota partenopea) da 18mila euro, a Pozzuoli si festeggia una vincita da 12.450 euro, per un bottino totale della Campania che supera i 30mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 185,2 milioni dall'inizio dell'anno.