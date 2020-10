Maltmpo a Napoli, cadono alberi nell'Oasi naturalistica degli Astroni

Diversi alberi abbattuti dalla pioggia e dal vento, sono state mostrate sulla pagina facebook dell' Oasi WWF Cratere degli Astroni, nei Campi Flegrei.

Le foto, scattate da G.La Magna, mostrano le conseguenze, sulla flora e non solo della riserva naturale, operate dei fenomeni meteorologici estremi dei giorni scorsi.



Dal parco assicurano che sono già al lavoro per la riapertura, ma l'occasione è utile per sottolineare gli effetti dei cambiamenti climatici nel mondo e nello specifico anche nei

«Negli ultimi 2️0️ anni si è verificato un aumento del 1️51% delle perdite economiche dirette causate dalle catastrofi legate al clima, per una quota di 2️245 miliardi di dollari (dati United Nations Office for Disaster Risk Reduction - Unisdr Pacific e @cred) e gli Astroni sono colpiti come ogni altro luogo del mondo. Oggi più che mai è necessario fare su scala globale ciò che le Oasi fanno da sempre: incrementare la manutenzione del territorio e soprattutto investire nella tutela delle risorse naturali per sostenere gli ecosistemi e fare in modo che continuino ad assicurarci i loro servizi e la loro funzione protettiva».

