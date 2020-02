Per una volta non sarà lui a fare domande, ma a rispondere a quelle che gli sottoporrà il rettore dell’Ateneo Vanvitelli, Giuseppe Paolisso. E’ Gigi Marzullo il prossimo ospite del ciclo di incontri “Oltre le Due Culture” dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, previsto per il 14 febbraio alle ore 11 nella Sala Conferenze del Rettorato in via Costantinopoli 104.



L’incontro, che si intitola “Non ho capito la domanda”, vedrà dunque il giornalista e celebre conduttore della trasmissione Sottovoce di Rai 1, intervistato dal Rettore Paolisso che mostrerà una versione inedita di Marzullo. Questo è il primo incontro del 2020 del ciclo di Oltre le Due Culture che giunge al sesto anno e che conta decine di ospiti protagonisti del panorama scientifico, culturale e televisivo italiano. Incontri che l’Ateneo ha organizzato per docenti, studenti, ma anche per l’intero territorio, aprendosi a dialogare con esso e per offrire un contributo al dialogo tra il mondo scientifico e quello umanistico.





