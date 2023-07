Avellino, furto in gioielleria del centro: denunciati due georgiani

Coppia di stranieri denunciata ad Avellino per furto in una gioielleria. Dopo essere entrati nel negozio, i due hanno chiesto di poter visionare degli oggetti d'oro da acquistare. Approfittando della distrazione della commessa, impegnata con altri clienti, hanno sottratto un gioiello prezioso e lo hanno nascosto nella tasca dei pantaloni, quindi sono usciti dicendo di essere indecisi e che certamente sarebbero tornati.

Tuttavia,il colpo è riuscito solo in parte per i due cittadini di nazionalità georgiana, lui 25 anni, lei 30. Accortosi del furto, infatti, il proprietario della gioielleria al centro di Avellino, ha presentato denuncia ai carabinieri che anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere interne, li ha identificati.

I due sono stati trovati presso l'autostazione di Avellino in procinto di prendere posto su un bus diretto a Napoli. Sono stati trovati in possesso della refurtiva, che è stata restituita al gioielliere, e denunciati a piede libero per furto aggravato.

Nei loro confronti i carabinieri del Comando provinciale hanno proposto l'emissione del foglio di via obbligatorio.