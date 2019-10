Lunedì 14 Ottobre 2019, 11:34

Una brutta sorpresa questa mattina alla stazione Garibaldi della metro uno. I viaggiatori hanno infatti trovato la saracinesca chiusa. In centinaia sono rimasti in attesa del treno ed increduli, hanno assistito all’ennesimo disservizio. Nessun comunicato dell’azienda chiarisce i motivi del mancato servizio. Nessuna notizia sul rispristino delle corse.Dal sindacato chiariscono: «Stamattina due treni guasti – dichiara il rappresentante Usb Adolfo Vallini – hanno provocato la chiusura della stazione, è una prassi per evitare il sovraffollamento delle banchine». Numerose le richieste di spiegazioni e le proteste dei tanti untenti che avrebbero dovuto recarsi a lavoro. I viaggiatori intanto non sono nuovi a questi disservizi.Il 13 ottobre, vi erano stati disagi delle Funicolari di Chiaia e Montesanto, gestite sempre da Anm: per mancanza di personale, i convogli delle due funicolari non hanno potuto effettuare le fermate intermedie, ma solo orso dirette.