Maltrattamenti in famiglia, arrestato 47enne a Napoli

Ieri pomeriggio gli agenti di Miano sono intervenuti per una lite familiare.

I poliziotti sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato loro di aver appena soccorso la madre che era stata aggredita dal fratello, come già accaduto in altre occasioni, per futili motivi; inoltre, hanno notato l’uomo in forte stato di agitazione inveire contro la madre, minacciandola.

Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato identificandolo per un 47enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.