Musicista ucciso a Napoli: scatta divieto di accesso ai locali per 17enne killer di Giogiò

Il questore di Napoli ha adottato un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, della durata di tre anni, nei confronti del 17enne napoletano che ha ucciso lo scorso 31 agosto, in piazza Municipio a Napoli, il giovane musicista di 24 anni, Giovanbattista Cutolo.

A carico del minorenne, che si trova attualmente in una struttura detentiva fuori regione, è stato possibile adottare il provvedimento in seguito all'entrata in vigore del «Decreto Caivano».