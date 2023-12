Napoli: accoltellato per rapina, grave un 41enne

Un uomo di 41 anni è ricoverato in condizioni serie all'ospedale villa Betania di Napoli dopo essere stato ferito con dei fendenti all'addome, probabilmente nel corso di un tentativo di rapina. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Poggioreale, che stamani sono intervenuti, allertati dal 112, nel pronto soccorso dell'ospedale dove poco prima era giunto autonomamente il 41enne, incensurato, del posto, con tre ferite all'addome.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima mentre stava passeggiando nei pressi di Corso meridionale sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di uno scooter che in un tentativo di rapina lo avrebbero colpito alla pancia con dei fendenti. L'uomo è tuttora ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.