Napoli, sorpreso a spacciare al Borgo Sant'Antonio Abate: 53enne arrestato dalla polizia

Nello scorso pomeriggio, gli agenti di polizia, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo seduto su una panchina in piazza Santa Maria della Fede.

L’uomo, poco dopo, è stato avvicinato da una persona che, in cambio di una banconota, ha ricevuto dallo stesso una bustina.

I poliziotti li hanno prontamente bloccati trovando l’indagato in possesso di 42 bustine contenenti circa 62 grammi di marijuana e 410 euro, e l’acquirente di una bustina con circa 2 grammi della stessa sostanza. Pertanto, un 53enne napoletano con precedente di polizia è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti e l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.