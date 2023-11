Lavori per gli impianti dei semafori, per le linee elettriche, ma anche la sostituzione di alcune pensiline delle fermate dei bus. E disagi alla viabilità che a partire da domani fino ad inizio dicembre ci saranno, anche se si proverà a ridurre ovviamente al minimo i problemi al traffico. Cantieri che interesseranno sopratutto l’area nord, la collina del Vomero e piazza Garibaldi: zone dove già normalmente la viabilità non è ottimale.



Il lavoro più importante riguarderà lo scavo necessario per la sostituzione dei cavidottti degli impianti semaforici nell’area nord della città. I lavori inizieranno domani e finiranno il 5 dicembre con un calendario che coinvolgerà, nell’ordine, via Don Giovanni Bosco, viale Umberto Maddalena e quadrivio di Arzano. Strade già normalmente molto trafficate. In particolare, via Don Bosco sarà coinvolta dai lavori fino al 10 novembre. I cantieri riguarderanno sempre metà corsia: prima in direzione piazza Carlo III, poi in direzione via Nuova del Pianto. Operai a lavoro dalle 8 alle 17. Dal 13 al 16 novembre si passerà in viale Umberto Maddalena all’altezza del deposito Ctp. Stavolta si lavorerà di notte: dalle 21 alle 6. Anche in questo sarà coinvolta metà carreggiata per volta: prima in direzione via Nuova del Pianto e poi in direzione Corso Secondigliano. Dal 27 novembre al 5 dicembre si torna a lavorare di mattina all’altezza del quadrivio di Arzano. Cantieri aperti dalle 8.30 alle 17.30. Le strade coinvolte: corso Secondigliano in direzione via Roma verso Scampia, poi in direzione via Toscanella. Poi ci si sposta su via Napoli Capodimonte prima in direzione via Limitone Arzano e poi in direzione via Miano. Si passerà, infine, su via Roma verso Scampia in direzione corso Secondigliano. In tutti i casi è prevista la rimozione forzata nelle aree prossime al singolo cantiere che, al termine di ogni giornata lavorativa, sarà smobilitato.

Anche il Vomero sarà coinvolto dal mese di lavori con due interventi in contemporanea. Il caos è dietro l’angolo. Il primo intervento è quello di efficientamento energetico all’impianto di illuminazione pubblica. Da domani al 20 novembre saranno chiuse alcune strade per eseguire i lavori. Le conseguenze? Domani e dopodomani divieto di transito e sosta in via Settimio Severo Caruso. Mercoledì e giovedì, invece, lo stop coinvolgerà vico Cacciottoli. Per facilitare la circolazione sarà istituito in questi due giorni il doppio senso in via Settimio Severo Caruso, dove per questo sarà ancora vietato parcheggiare. Il 10 novembre stop alle auto in via Antonio Sacchini. Dal 13 al 16 novembre, invece, divieto di transito e sosta in via Torrione San Martino. Venerdì 17 le auto non potranno passare per via Giuseppe Recco e via Antignano: qui dovrebbero bastare un paio d’ore. Lunedì 20, tra le 9 e le 12, si conclude con via Don Luigi Sturzo nel tratto tra via Paesello e via Gemito: per agevolare la viabilità si procederà con l’inversione del senso di circolazione del tratto di via Arenella compreso tra via Simone Martini e via Don Luigi Sturzo. Ma, come detto, ci sono anche altri lavori in contemporanea: la posa in un tronco di linea elettrica interrata in via Enrico Alvino, via Alessandro Scarlatti e piazza Vanvitelli dal 6 al 24 novembre. I lavori saranno eseguiti partendo da via Alvino, nei pressi dell’insegna “Televomero”, scavando sulla pavimentazione in cubetti fino ad arrivare al centro dell’intersezione con via Scarlatti, così da lasciare spazio ai pedoni in corrispondenza degli esercizi commerciali e saranno eseguiti dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18, mentre di venerdì il cantiere sarà rimosso alle 16 per lasciar vivere la movida del weekend.

Chiude il quadro la sostituzione di due pensiline dell’Anm in corso Arnaldo Lucci e in piazza Garibaldi da domani al 14 novembre. In entrambe i casi la presenza dei cantieri lascerà liberi 5 metri di carreggiata per il passaggio delle auto. I lavori saranno svolti dalle 7 alle 18.