Centro direzionale di Napoli, 21enne africano inseguito e arrestato dopo avere rubato un cellulare

Ieri sera, durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dei commissariati Vasto-Arenaccia e Poggioreale, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti nei pressi dell’isola A5 per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due guardie giurate che stavano rincorrendo un uomo il quale è stato bloccato e trovato in possesso di un cellulare; inoltre gli operatori, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della società di vigilanza, hanno accertato che, poco prima, l’aveva sottratto ad una persona. E.J., 21enne gambiano, è stato arrestato per rapina. Il telefono è stato, in seguito, riconsegnato al legittimo proprietario, vittima della rapina.