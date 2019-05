Napoli, la denuncia della sorella di Genny la carogna: «Così mi hanno distrutto l'auto»

Lunedì 20 Maggio 2019, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 23:06

«Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tre uomini armati che, nella notte tra sabato e domenica, hanno devastato la mia auto». È la denuncia di Filomena De Tommaso, sorella di Genny la carogna, l'ex capo ultrà del Napoli oggi collaboratore di giustizia.Nei video immortalati dalle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi di Forcella e raccolti dalla famiglia De Tommaso si vedono tre uomini, uno armato di pistola e un altro con una mazza da baseball avvolta in un asciugamano, che si guardano attorno prima di colpire il vetro anteriore dell’auto parcheggiata in via Forcella.«In più occasioni - chiosa Filomena - abbiamo detto che ci dissociamo da quello che sta raccontando Genny e non capiamo in motivo di quest’azione contro di me e la mia famiglia».