Napoli, ex mercato ittico: guardie armate contro gli homeless

A Napoli per proteggere un edificio abbandonato dall'assalto degli homeless è necessaria la protezione di guardie armate, almeno così la pensa l'amministrazione locale che ha appena deliberato una spesa da centomila euro per tre mesi in riferimento all'ex mercato ittico.

Il progetto di rinascita del Parco della Marinella avanza a singhiozzo, con rallentamenti insostenibili. Nel progetto è compresa anche la rifunzionalizzazione dell'ex mercato Ittico che, da sempre, è preso d'assalto da homeless e disperati che ormai da anni lo hanno eletto a loro dimora. Nella struttura stanno per partire i lavori di restauro che trasformeranno l'edificio nell'ideale porta d'accesso al Parco della Marinella. Per consentire l'avvio dei lavori è già stabilito un progetto per liberare l'area dagli occupanti abusivi. Ma bisogna anche evitare che i disperati pensino di tornare in quel luogo, così la Giunta Manfredi ha pensato di piazzare agli ingressi guardie armate.

Il dettaglio è contenuto nella determinazione numero 11 dell'Area Progetti Speciali-Servizio Progetti Strategici del Comune di Napoli, diramata lo scorso 21 marzo.

Nel documento è chiaramente scritto che «l’immobile dell’ex Mercato Ittico, è notoriamente oggetto di continue occupazioni e abbandono di rifiuti, pertanto l’Amministrazione comunale sta attivando le procedure, in accordo con gli enti competenti, finalizzate a verificare la presenza stanziale di persone senza dimora e procedere dunque allo sgombero del fabbricato, al fine di consentire l’espletamento delle attività propedeutiche alla progettazione, nonché l’esecuzione successiva dei lavori; al fine di impedire, a valle dello sgombero che dovrà essere programmato, una nuova occupazione del fabbricato, questa Amministrazione intende procedere con l’affidamento dei servizi di vigilanza H24 di tipo mista – n. 2 unità non armate diurne (con servizio di pronto intervento “su chiamata” della vigilanza armata) e n. 2 unità armate notturne, oltre ad un servizio di videosorveglianza con l’installazione di n. 2 telecamere e recinzione provvisoria lungo viale ponte della Maddalena, per una durata di 3 mesi, eventualmente prorogabili di altri 2 mesi, in considerazione delle tempistiche di avvio dei lavori, dipendenti anche da quelle di attivazione dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori».

Il servizio di guardiania è stato già affidato alla Global Management Services per un importo complessivo di 107.926 euro, prelevati dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr.