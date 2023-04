Napoli, tre feriti al corso Umberto: aggrediti nella notte davanti alla farmacia

Tre persone sono state ferite a Napoli nel corso della notte. Secondo quanto hanno riferito ai carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio che insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nell'ospedaledove sono stati portati, i tre - un 56enne, un 29enne e un 19enne, tutti del posto - mentre si trovavano anei pressi della farmacia dove stavano per entrare sarebbero stati accerchiati da un gruppo di cittadini stranieri non meglio precisati che avrebbero tentato di rapinarli. Alla reazione delle vittime gli aggressori, armati di cocci di bottiglia, li avrebbero colpiti in più parti del corpo. Per il 56enne «ferite da arma bianca della parete addominale » dimesso con 5 giorni di prognosi; per il 29enne « ferite di parete addominale anteriore, senza menzione di complicazione, ferita delle dita della mano con complicazione, ferita da arma bianca parete addominale, del dito mano dx e sx»dimesso con 18 giorni giorni di prognosi; per il 19enne « ferita da arma bianca al dorso» dimesso con giorni 10 di prognosi. Indagini in corso dei carabinieri di San Giovanni.