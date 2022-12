Napoli, l'inferno quotidiano degli autisti Anm a Soccavo: «Bloccati nel traffico, insultati e minacciati»

Via Epomeo è una delle principali arterie stradali della IX Municipalità, oltre che una delle strade più trafficate di Napoli. Ogni giorno migliaia e migliaia di automobili, scooter, bici e monopattini elettrici si accalcano in strada, spesso posteggiando in doppia - talvolta in terza - fila, e paralizzando la circolazione stradale per interminabili minuti. Un vero e proprio inferno di lamiere metalliche nel quale ogni giorno scendono in trincea gli autisti Anm in servizio sulle tratte che servono questa caotica zona della città. Anche nelle scorse ore, come ha denunciato il sindacato USB di Anm, diversi autobus sono rimasti incastrati a causa delle auto in sosta selvaggia. Una triste quotidianità che ha serissime ripecussioni non solo sull'equilibrio psico-fisico dei conducenti ma, spesso, anche sulla loro incolumità.

Le aggressioni verbali e, talvolta, fisiche ai danni del personale viaggiante sono diventate una triste normalità. Un continuo stillicidio alimentato dall'incivilità diffusa degli automobilisti e di parte dell'utenza a bordo che "sfoga" la frustrazione per i continui ritardi e per le corse saltate proprio contro il personale di esercizio, arrivando in qualche caso addirittura ad aggressioni fisiche.

I "punti critici" di via Epomeo sono molti e riguardano per la quasi totalità dei casi auto in sosta selvaggia, abbandonate da cittadini indisciplinati che, certi di una quasi totale impunità, lasciano i loro veicoli parcheggiati per ore davanti ai negozi - e fin anche davanti ai cassonetti - incuranti degli ingorghi causati dall'ingombro dei loro stessi automezzi. E via Epomeo non è, ovviamente, la sola strada cittadina alle prese con un problema, quello della sosta selvaggia, che rappresenta un vero e proprio incubo per gli autisti di Anm.

Sono all'ordine del giorno, infatti, le segnalazioni sulla pagina facebook ufficiale dell'azienda di trasporto pubblico per deviazioni di linee bus causate da auto in sosta vietata, causando un notevole disservizio all'utenza. Disservizio che certifica come Anm - e di riflesso il Comune di Napoli - siano impotenti di fronte all'incivilità dilagante che, specie nel periodo natalizio, trasforma le strade cittadine in un vero e proprio percorso ad ostacoli per i mezzi del trasporto pubblico locale.

«In via Epomeo, a Soccavo - denuncia Marco Sansone del sindacato Usb - ancora una volta gli autisti ANM sono stati aggrediti verbalmente da viaggiatori e cittadini vari. Qualcuno ha addirittura provato a rompere porte o finestrini per aggredire gli autisti fisicamente. Il motivo è semplice ed assurdo allo stesso tempo - spiega il sindacalista -, non potevano viaggiare tranquillamente a causa delle decine e decine di auto parcheggiate in sosta selvaggia e che, perciò, bloccavano la circolazione. Nessun passante ha supportato o difeso gli autisti. Chi pretendeva facessero retromarcia - la retromarcia per i mezzi pesanti è vietata dal codice della strada in mancanza di apposito personale ausiliario a terra -, chi voleva che passassero lo stesso perchè a loro giudizio lo spazio era sufficiente e chi si incazzava perchè doveva andare a lavoro. La verità - ha concluso Sansone - è che è più facile prendersela con chi lavora, perchè chi lavora ha il dovere di essere professionale, piuttosto che con i proprietari delle auto lasciate in sosta selvaggia».