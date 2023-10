Napoli, petardi tra i cittadini davanti alla basilica di Santa Chiara: fermato il fratello del baby boss

Esplodevano petardi nel pieno centro storico di Napoli, nel piazzale della basilica di Santa Chiara. Per questo sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, tre ragazzini di 12 e 13 anni.

L'intervento dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

La zona è di grande transito oltre che di residenti anche di turisti e bambini. I militari hanno sequestrato ben 62 artifizi del tipo zeus e miniciccioli.

I minorenni, segnalati per esplosioni pericolose non autorizzate, sono stati riaffidati ai familiari. Tra loro figura anche il fratello di un baby boss ucciso nove anni fa.

Le esplosioni, nella serata di ieri, hanno provocato attimi di tensione in piazza, tra i numerosi turisti che in questo periodo affollano la città. Il video delle esplosioni dei bottiglie in piazza del Gesù è diventato in breve tempo virale sui social.