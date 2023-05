Napoli, schiuma bianca in mare a Posillipo: «Individuare i responsabili»

Come è stato segnalato dal deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, nel porticciolo di Riva Fiorita, nella zona di Posillipo a Napoli, starebbe avvenendo, tramite i condotti di scolo, uno sversamento a mare di schiuma bianca.

«Abbiamo segnalato immediatamente alla Capitaneria di Porto che è già arrivata sul posto con il primo maresciallo della guardia costiera Paolo Fedele e la polizia municipale affinché si approfondisca la vicenda e vengano individuati i responsabili», afferma Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli.

«Inoltre abbiamo chiesto ad Arpac di monitorare la situazione e di effettuare delle analisi», prosegue il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

«Bisogna - ha concluso Borrelli - assolutamente interrompere questi soprusi commessi da chi pulisce le piscine o realizza lavori edili e poi utilizza i condotti fognari per scaricare materiale fortemente inquinante di risulta, dagli incivili e dai criminali.

Per farlo, occorrono maggiori e più scrupolosi controlli e soprattutto, come noi proponiamo, prevedere sanzioni e pene molto più severe rispetto a quelle attuali. Chi tocca il mare, le spiagge e l'ambiente non può più passarla liscia».

Puntuale la replica dell'Abc, che sottolinea come la schiuma non sia dovuta a guasti di reti o impianti gestiti da Abc. «I tecnici dell’azienda, allertati dalla Guardia Costiera, si sono recati sul posto ed hanno accertato l’estraneità degli impianti e delle reti gestiti dall’azienda. Tra le ipotesi avanzate, lo sversamento in mare, attraverso una condotta pluviale, da parte di un privato per la possibile pulizia di una piscina considerato che sul posto era presente odore di cloro», recita la nota.