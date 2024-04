Napoli, Borrelli contro le processioni senza regole: «Intervenga la Curia»

A Napoli una statua raffigurante la Vergine Maria, una di quelle che vengono portate in spalla dai fujenti, è stata trasportata sul tetto di un’auto senza alcuna misura di sicurezza, il tutto proprio davanti agli uffici della Questura.

Mentre a Cardito, come documentato da un cittadino rivoltosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, la musica sparata a volume altissimo dalla casse montate sui camion che seguivano la parata ha fatto tremare letteralmente gli edifici e sobbalzare le persone anziane. «Con la scusa della religione e della fede questi soggetti violano ogni regola del vivere civile, delle leggi e del buon senso» ha commentato Borrelli.

«Facendo leva sul rispetto per la Madonna, loro di rispetto non ne mostrano per nessuno, se non per quegli ambienti criminali troppo spesso osannanti ed omaggiati durante queste processioni. Ma i controlli dove sono? Perché non li fermano? Ripetiamo, bisogna bloccarli perché tutto questo non ha nulla a che fare con la fede e la Chiesa stessa dovrebbe intervenire con determinazione» ha concluso il deputato Borrelli.