Napoli, ripulita la fontana di Monteoliveto, il Gambrinus: «Portatela al Plebiscito e la curiamo»

Martedì 19 Giugno 2018, 15:46

Ripulita la fontana di Monteoliveto da rifiuti e urina. Borrelli e Simioli. Se non si vuole mettere la recinzione si accolga la proposta del Gambrinus disposto ad ‘adottarla’ se la si sposta in piazza del Plebiscito Siamo stati anticipati, ma ne siamo contenti perché significa che non siamo i soli a voler difendere e tutelare le bellezze della nostra città sempre più spesso nel mirino di vandali e incivili».Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli de La radiazza di Radio Marte, dando notizia della pulizia straordinaria della fontana di Monteoliveto che, nei giorni scorsi, era tornata a essere una discarica a cielo aperto ed era stata usata addirittura per urinarci dentro.«A occuparsi della pulizia questa mattina, dopo la nostra denuncia, sono stati i componenti della Cooperativa 25 giugno che hanno raccolto centinaia di kili di rifiuti di vario genere, soprattutto bottiglie e barattoli” hanno aggiunto Borrelli e Simioli ribadendo “la richiesta di una recinzione per la fontana di Monteoliveto, come quella che c’era nei secoli scorsi, per evitare che continui a essere usata come panchina e come cestino per i rifiuti».«E se proprio la Soprintendenza non vuole che si metta la recinzione si accolga la proposta di Massimiliano Rosati, patròn del Gambrinus, che s’è detto pronto ad ‘adottarla’ curandone la manutenzione quotidianamente se la si sposta in piazza del Plebiscito dove la sua bellezza risalterebbe ancor di più” hanno aggiunto Borrelli e Simioli.