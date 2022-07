Napoli, in scooter senza casco e in ginocchio sul sellino nella galleria: «Servono punizioni esemplari»

Senza casco ed in ginocchio sul sellino. Questo è il modo di guidare uno scooter di un ragazzino che ha percorso gran parte della Galleria Laziale di Napoli. L'equilibrio precario della posizione sia del giovane sia dello scooter poteva recare molti danni, a chi circolava in Galleria e allo stesso conducente del motoveicolo: «Questi ragazzi sono un pericolo per loro stessi.»: esordisce cosi Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale che denuncia i fenomeni negativi che si presentano nella città di Napoli e provincia.

Proprio Borrelli ha reso pubblico il video del giovane alle prese con la sua guida «sportiva» , un video che gli è stato inviato appositamente da un automobilista che si trovava proprio dietro il ragazzino. «È davvero assurdo, abbiamo denunciato l'accaduto alla polizia e siamo in attesa che questo incosciente venga individuato e punito severamente. C’è bisogno di disciplina, rieducazione e punizioni esemplari», questo il commento del consigliere in merito alla vicenda.